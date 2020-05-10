شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تعلق على موقف وزير الخارجية الإماراتي بشأن قرارات الضم

"الديمقراطية" تعلق على موقف وزير الخارجية الإماراتي بشأن قرارات الضم
وزير الخارجية الإماراتي
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالموقف الإيجابي الذي عبر عنه وزير دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد، في رفض بلاده خطة الضم الإسرائيلية، التي شكلت أساساً للاتفاق الثنائي (نتنياهو – غانتس) لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن تصريحات الوزير الإماراتي، وتأكيداته على التمسك بحلول تكفلها الشرعية الدولية، ورفض بلاده الإجراءات الإسرائيلية تشكل دعماً معنوياً وسياسياً لشعبنا.

وأضافت: "نتطلع إلى تحويل هذا التصريح إلى دعم عملي يتمثل بتطبيق قرارات القمم العربية والمسلمة في فرض عزل شامل ومقاطعة تامة لدولة الاحتلال، ووقف كل أشكال العلاقة معها، السياسية والاقتصادية والأمنية، والثقافية وغيرها، ومقاطعة الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلادها إليها.
 
وتابعت: نريد توفير الدعم الثابت والدائم لشعبنا في نضاله من أجل حقوقه الوطنية كاملة في العودة وتقرير المصير والإستقلال، والخلاص من الاحتلال والاستيطان، ورهن الموقف من دولة الإحتلال بالتزامها قرارات الشرعية الدولية، والانسحاب من كامل الأراضي العربية المحتلة في الحرب بالعدوانية في الخامس من حزيران/يونيو 67.

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