"الاقتصاد" تحيل ثلاثة مخالفين للنيابة العامة





جاء ذلك في أعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 24 جولة رقابية على المحلات التجارية شملت 411 محالاً تجارياً، تم خلالها إخطار 18 محالاً تجارياً، لعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.











رام الله - دنيا الوطنأحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، ثلاثة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحلات التجارية في محافظتي طولكرم وسلفيت.