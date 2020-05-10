شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تحيل ثلاثة مخالفين للنيابة العامة

"الاقتصاد" تحيل ثلاثة مخالفين للنيابة العامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، ثلاثة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحلات التجارية في محافظتي طولكرم وسلفيت.

جاء ذلك في أعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 24 جولة رقابية على المحلات التجارية شملت 411 محالاً تجارياً، تم خلالها إخطار 18 محالاً تجارياً، لعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.




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