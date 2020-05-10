إسبانيا تواصل تسجيل الأرقام المنخفضة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)





وستشمل تخفيفا كبيرا للإجراءات يسمح بتجمع ما يصل إلى عشرة أفراد وللناس بالتنقل في أنحاء الإقليم.



رام الله - دنيا الوطنتواصل إسبانيا تسجيل المعدلات المنخفصة في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".واليوم الأحد، أعلنت إسبانيا تسجيل أقل عدد وفيات يومي جراء الفيروس منذ منتصف آذار/مارس، حيث بلغ عدد الوفيات اليومي 143 في انخفاض من 179 يوم السبت.وارتفع عدد وفيات الفيروس الفتاك، إلى 26621، وأيضا عدد الحالات التي جرى تشخيص إصابتها بالفيروس، ارتفع إلى 224390.يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه نصف سكان البلاد، لتخفيف واحد من أشد إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا.وقال فرناندو سيمون المسؤول عن الطواريء الصحية في مؤتمر صحفي: "نحن مستمرون في الاتجاه النزولي الذي نشهده في الأيام الأخيرة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).وسينتقل نحو 51% من السكان إلى المرحلة الأولى من خطة تخفيف من أربع مراحل يوم الاثنين بعدما قررت الحكومة أن الأقاليم التي يعيشون فيها أوفت بالمعايير اللازمة لذلك.