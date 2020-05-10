محافظ بيت لحم: تعافي آخر ثلاثة مصابين لا يعني انتهاء أزمة فيروس (كورونا)

وأضاف أن خروج آخر ثلاثة مصابين من مركز العلاج، وإغلاق كافة مناطق الحجر الأخرى، لا يعني انتهاء حالة الطوارئ، مشدداً على أنه يجري العمل الآن على تعقيم المركز، مع بقاء كافة الطواقم في مواقعها إلى جانب الاستمرار بكافة الإجراءات الأخرى، مثل أخذ العينات بشكل عشوائي، وإغلاق المحافظة، ومواصلة الإجراءات التفتيشية والوقائية، وإغلاق المحافظة ليلا، داعياً الجميع لعدم التسرع "لإننا لم ننتهي من الفيروس".



كما أضاف المحافظ في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن خروج المتعافين الثلاثة هو بمثابة بشرى وفرحة وتفاؤل لمحافظة بيت لحم التي دفعت ثمناً كبيرا، وخاصة أنها تلقت الصدمة الأولى.





وأشار إلى أنها وعلى مدار 70 يوما صامدة في مواجهة هذا الفيروس، مطالبا أهالي المحافظة باستمرار اتباع الإجراءات الوقائية المتخذة، مؤكدا أن الخطر ما زال قائما على المحافظة، وأن خروج آخر المصابين وإغلاق المركز الوطني وانتهاء الحجر الصحي لجميع المناطق والعائلات في المحافظة لا يعني بأننا انتصرنا على الفيروس، وإنما يعني أننا قادرون على الانتصار على هذا الفيروس.



وأكد أن الخطر محدق، وأن خروج المتعافين لا يعني إنتهاء الحجر والإجراءات المرافقة، مقدما أمنيات السلامة لكافة المصابين الذين اعلن عن تعافيهم.



كما ثمن المحافظ جهود كافة الطواقم والعاملين من طواقم طبية وإدارية الى جانب توجيه شكره للأجهزة الأمنية المختلفة والذين ما زالوا جميعا على رأس عملهم، ومستمرين بتطبيق الإجراءات الوقائية التي لم تنته بعد.

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ بيت لحم، اللواء كامل حميد: إن تعافي آخر ثلاثة مصابين وخروجهم من المركز الوطني لعلاج مصابي فيروس (كورونا)، أمر إيجابي ويعكس تشافي المحافظة، إلّا أنه لا يعني انتهاء الإجراءات الوقائية المتخذة والمتبعة بكافة أرجاء المحافظة.