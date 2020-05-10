فيروس (كورونا) يعود لووهان الصينية بعد تسجيل 14 إصابة

قالت قناة (العربية): إن بؤرة تفشي فيروس (كورونا) في الصين عادت إلى الواجهة مجدداً، اليوم الأحد، بعد أن أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية، تسجيل 14 إصابة جديدة مؤكدة بالوباء أمس السبت، وهو أعلى عدد منذ 28 نيسان/ أبريل، بينها أول حالة منذ ما يزيد عن شهر في مدينة ووهان.



وأضافت القناة: "بينما صنفت الصين رسمياً الخميس الماضي كل مناطق البلاد باعتبارها قليلة المخاطر، فيما يتعلق بانتشار المرض تمثل الأرقام الجديدة، وفقاً لبيانات نشرت اليوم قفزة من حالة واحدة، سُجلت في اليوم السابق، حيث تسبب في زيادة الأرقام تسجيل 11 إصابة في مدينة شولان في إقليم جيلين شمال شرق البلاد.





ورفع المسؤولون في جيلين اليوم، مستوى الخطر في مدينة شولان من متوسط إلى مرتفع، وهو مستوى الخطر، الذي أعلنته في السابع من أيار/ مايو، عندما لم تسجل سوى حالة واحدة بين 11 أعلنت في البلاد لامرأة، وكانت الإصابات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم، لأفراد من أسرتها أو مخالطين لها.



كما أشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن الحالة الجديدة في ووهان مركز انتشار المرض، هي الأولى منذ الثالث من نيسان/ أبريل وكانت من قبل إصابة لم تظهر عليها أعراض.



وبخلاف الحالة في ووهان والحالات الإحدى عشرة في شولان، كانت الحالتان الباقيتان قادمتين من الخارج.



إلى ذلك، قالت اللجنة: إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة دون أعراض، وهو أعلى عدد منذ أول أيار/ مايو، وبزيادة عن 15 حالة سُجلت قبل يوم، موضحةً أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة.



هذا ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) في الصين إلى 82901 حالة حتى التاسع من أيار/ مايو بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633.





إلى ذلك، كشف تفشي الفيروس عن "ثغرات" في نظام الرعاية الصحية العامة في الصين، وفق ما أقر مسؤول كبير في أجهزة الصحة، السبت، قائلاً: إن السلطات بصدد إجراء إصلاحات لتحسين آليات الوقاية من الأوبئة ومكافحتها.



وواجهت الصين انتقادات في الداخل والخارج؛ لتقليلها من خطر الفيروس والتستر على معلومات بشأن الوباء عند ظهوره للمرة الأولى في مدينة ووهان بوسط الصين في كانون الأول/ ديسمبر.

رام الله - دنيا الوطن