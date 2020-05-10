ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في الكويت إلى 8688

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الكويت اليوم الأحد، 1065 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، في أعلى حصيلة يومية، تشهدها البلاد.



وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات في الكويت، إلى 8688، بينما تم شفاء 107 حالات جديدة.



كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل تسع وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58 حالة، منذ أن تفشي (كورونا) في البلاد.