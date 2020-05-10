دولي

فيروس (كورونا) يطرق أبواب البيت الأبيض

فيروس (كورونا) يطرق أبواب البيت الأبيض
فريق ترامب لمواجهة كورونا
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن ثلاثة مسؤولين في فريق البيت الأبيض، المكلف بمكافحة (كوفيد- 19)، خضعوا لحجر صحي بسبب الشك في إصابتهم بفيروس (كورونا) المستجد، بينهم عالم الأوبئة أنطوني فاوتشي.

وأوضحت الوكالة، أن روبرت ريدفيلد، مدير مركز الوقاية من الأمراض المعدية (سي دي سي)، وأنطوني فاوتشي عالم الأوبئة الذي يعمل مستشاراً للبيت الأبيض، قد وضعا نفسيهما في حجر صحي، بعد مخالطتهما لمصابين بالفيروس.

والمسؤول الثالث هو ستيفن هان، الذي يرأس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي الهيئة المكلفة بالإشراف على المواد الغذائية والأدوية، وفق الوكالة.

وتأتي هذه المعلومات، غداة الإعلان عن خضوع كايتي ميلر، المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، لفحص أثبت إصابتها بفيروس (كورونا) المستجد.

وسجلت في الولايات المتحدة مساء السبت 1568 وفاة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفاً و746، استناداً إلى إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز".

وبحسب الجامعة التي تتخذ من بالتيمور (شرق) مقراً لها، تم تسجيل مليون و309 آلاف و164 إصابة مؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، السبت على (تويتر) وفاة "ثلاثة أطفال نيويوركيين" في تاريخ لم يحدده، بمرض التهابي أعراضه قريبة من "مرض كاواساكي" المرتبط على الأرجح بـ (كوفيد- 19) وكان قد أعلن قبل يوم عن وفاة أول طفل بهذا المرض.

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