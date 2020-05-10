الشرطة تُغلق 11 محلاً تجارياً وتضبط 12 مركبة في قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة اليوم، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية 12 مركبة وأغلقت 11 محلاً تجارياً، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق، الذي تفرضه حالة الطوارئ، التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد في قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وأثناء قيام دوريات الشرطة في مدينة قلقيلية ومركز شرطة كفر زيباد، وتساندها الأجهزة الأمنية بالعمل في المحافظة، فقد تم ضبط 12 مركبة لحركتها في المدينة دون مبرر، كما تم إغلاق 11 محلاً تجارياً في المدينة، لعدم الالتزام بتعليمات حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس (كورونا).



من جهته، دعا العقيد حقوقي سائد زهران مدير شرطة المحافظة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة الفلسطينية، فيما يخص فيروس (كورونا)، حفاظاً على حياتهم وسلامتهم، وذلك تجنباً للإصابة بالعدوى، وعدم نشر الفيروس بين المواطنين.