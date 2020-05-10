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الأوقاف المصرية: هجر صفحات (فيسبوك) و(تويتر) المشبوهة واجب شرعي ووطني

الأوقاف المصرية: هجر صفحات (فيسبوك) و(تويتر) المشبوهة واجب شرعي ووطني
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذّر وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية، التي تستخدم لمعاداة الوطن، مضيفاً: "الخونة والعملاء والمنحطون، هم من يختبئون خلف الصفحات الوهمية".

وأكد الوزير المصري، وفق (روسيا اليوم)، أن "هجر صفحات التواصل الاجتماعي المشبوهة، مثل (فيسبوك وتويتر)، واجب شرعي ووطني".

وأشار إلى أن وزارته "قررت غزو عالم الدعوة الإلكترونية، إلى جانب العمل الميداني، سواء بسواء، وجنبا إلى جنب، دون أن يكون أحد الاتجاهين على حساب الآخر، بل لدعمه وتقويته، خدمة لديننا ووطننا ودحراً لقوى الشر والظلام".

وكان وزير الأوقاف المصري، قد دعا فى وقت سابق، إلى تشديد عقوبة الجرائم الإلكترونية، وجريمة الانضمام إلى أي جماعة إرهابية، وأكد أن الانضمام إلى أي جماعة متطرفة فكرياً أو تبني أيديولوجيتها وترويج أفكارها جريمة في حق الدين، وفي حق الوطن، ترقى إلى حد الخيانة الوطنية.

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