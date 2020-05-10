الشرطة والأجهزة الأمنية تُغلق 25 محلاً تجارياً وتضبط 20 مركبة في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم 25 محلاً تجارياً وضبطت 20 مركبة، لمخالفتهم إجراءات حالة الطوارئ في عدة أماكن بمحافظة الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمراراً لجهود متابعة تطبيق إجراءات حالة الطوارئ المعلن عنها، فقد أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية 25 محلاً تجارياً، وضبطت 20 مركبة، لمخالفتهم إجراءات الطوارئ.



وأضافت، بأنه تم إغلاق هذه المحال والتنبيه على أصحابها بضرورة الالتزام بتعليمات حالة الطوارئ، كما تم ضبط المركبات المخالفة إدارياً من قبل شرطة المرور، ومخالفة سائقيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين من سائقين، وأصحاب محال تجارية.



وأهابت بالإخوة المواطنين للالتزام بالتعليمات المعمول بها بحالة الطوارئ؛ لضمان سلامتهم الشخصية، وسلامة عائلاتهم تحت طائلة المساءلة القانونية.