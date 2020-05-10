ارتفاع عدد الوفيات بـ (كورونا) إلى 248 حالة في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 248 حالة، وفق ما أعلنت الصحة الإسرائيلية، صباح الأحد.
ارتفع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 248 حالة، وفق ما أعلنت الصحة الإسرائيلية، صباح الأحد.
وذكرت وفق القناة 7 الإسرائيلية، أن عدد الإصابات، ارتفع أيضاً ووصل إلى 16 ألفاً و458 حالة بزيادة 14 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولفتت إلى وجود 74 حالة مصابة بـ (كورونا) في وضع خطير، بينما يُوجد نقص في عدد أجهزة التنفس في مراكز علاج (كورونا).
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