الزهار: صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال تتراوح ما بين مد وجزر

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، محمود الزهار: إن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، تتراوح ما بين مد وجزر.



وأوضح الزهار، وفق قناة (الغد)، أن القضية تحتاج إلى طول النفس، والإعداد، ووسائل الضغط؛ كي نستطيع تحقيق الصفقة كما تمت قبل ذلك، متابعاً: "لابد أن يكون هناك وسيط سواء أكان دولياً أو عربياً أو غيره، المهم أن يأتي الوسيط بما يطلبه الفلسطينيون".



وفي وقت سابق، أكد مصدر رسمي في حركة (حماس)، أنه في ظل حالة الضخ الإعلامي، التي يمارسها المستوى السياسي في إسرائيل، وإعلامه الموجه؛ نؤكد عدم وجود تقدم نوعي في مفاوضات التبادل عبر الوسطاء مع الاحتلال.



وقال المصدر، وفق ما نقل موقع (حماس) الإلكتروني: "يهدف الاحتلال من خلال هذه الحملة؛ للتملص من استحقاقات المبادرة التي طرحتها الحركة، ولتضليل عائلات الأسرى الصهاينة، وللضغط على معنويات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم".



وأضاف المصدر: نهيب بالجميع عدم البناء على ما يورده الإعلام الإسرائيلي المبرمج، وفي حال حدوث أي جديد، ستعلن المقاومة عن ذلك.

رام الله - دنيا الوطن