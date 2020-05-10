فلسطين تُسجل 13 حالة شفاء من فيروس (كورونا)

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة: إن فلسطين سجلت 13 حالة شفاء من فيروس (كورونا) المستجد، مشيرةً إلى أنه لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس.





وأوضحت الكيلة، وفق وكالة (وفا)، أن حالات الشفاء الجديدة سجلت في ضواحي القدس "5 حالات" ومحافظة رام الله والبيرة "3" حالات، ومحافظة جنين "3" حالات، ومحافظة طولكرم "حالتان".





وأشارت إلى أن عدد المحافظات الخالية حالياً من الإصابات بفيروس (كورونا) يرتفع إلى 4 محافظات، وهي: طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية.





وبينت، أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس (كورونا) يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين، ارتفعت إلى 61% من مجمل الإصابات المسجلة.





وتتوزع الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، في محافظات: القدس "128" ورام الله والبيرة "13" وبيت لحم "17" والخليل "40" ونابلس "3" وطولكرم "1" وسلفيت "1" والمحافظات الجنوبية "6" حالات.





وأشارت الكيلة إلى دخول 198 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعلياً في الحجر المنزلي 15196، والذين أنهوا الحجر 46601 حالة.

رام الله - دنيا الوطن