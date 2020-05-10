جامعة الأزهر تحتفل بمناقشة رسالة الدكتوراة الأولى في الكيمياء





كما أهداه للرئيس الدكتور محمود عباس (أبو مازن) رئيس دولة فلسطين حفظه الله، لاسيما وأن هذا الإنجاز لا يسجل لجامعتنا فقط، بل هو إنجاز فلسطيني وطني، يُبنى عليه في رفد الوطن بعلماءٍ وباحثين في أهم العلوم، ليسهموا في بناء دولتنا ونهضتها، مشدداً على أن هذا يوم عظيم من أيام جامعتنا، ولحظة تستحق التوقف والتأمل، فهي تؤسس لمستقبل زاخر بالتطور، كما أن لهذه اللحظة مدلولات مهمة، منها قدرة هذه الجامعة على الإستمرار وتحدي المستحيل، فنحن اليوم نناقش أول رسالة دكتوراه برغم جائحة كورونا وما خلفته من أزمات متعددة، وبرغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الجامعة، كذلك يدلل على عطاء كادر الجامعة الأكاديمي والإداري الذي مكننا من مواصلة عملية التعليم بالوسائل التقنية في ظل أزمة (كورونا)، هذا العطاء والجهد المضاعف والذي سمح لطلبتنا من مواصلة التعلم؛ هو نجاح كبير برغم عدم جهوزية الجامعة المسبقة في مجال التعليم الإلكتروني.



وفي ختام كلمته، تقدم التيان بالشكر والتقدير لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في كلية العلوم، خاصاً بالذكر الأستاذ الدكتور عيسى النحال الذي بذل الكثير من الجهد في التخطيط والتحضير لاعتماد برنامج الدكتوراة في الكيمياء، وكذلك الشكر موصول لعمادة الدراسات العليا والعاملين فيها، والذين يديرون برنامجاً للماجستير وثلاث برامج للدكتوراة، في نموذج من العطاء والعمل الدؤوب والمخلص.



من ناحيته أوضح ميلاد، أن دور وأهمية البحث العلمي، وجهود جامعة الأزهر في توفير جودة علمية عالية من خلال تقديمها لمجموعة من برامج الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراة، مؤكدأ على دور إدارة الجامعة في توفير كل الإمكانيات والدعم لمختلف كليات الجامعة لافتتاح برامج دراسات عليا متنوعة تخدم وتلبي احتياجات المجتمع المحلي والعربي، لافتاً إلى إنجازات عمادة الدراسات العليا وخططها المستقبلة في افتتاح المزيد من البرامج النوعية والفريدة من نوعها.



من جانبه أشاد النحال في كلمة قسم الكيمياء بجهود قسم الكيمياء وعلماء كلية العلوم، مشيراً إلى رحلة إنجازات القسم على مختلف الأصعدة الأكاديمية والبحثية وبرامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، مقدماً الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على جهودها وتسخيرها كل إمكانيات نجاح برنامج الدكتورةاه الأول في الكيمياء على مستوى الوطن، داعياً لمزيد من الجد والاجتهاد لافتتاح برامج جديدة في مختلف أقسام وكليات الجامعة.



رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية القائم بأعمال رئيس مجلس الأمناء الدكتور خليل أبو فول، احتفلت جامعة الأزهرغزة، بمناقشة رسالة الدكتوراة الأولى في الكيمياء، وذلك باحتفال أكاديمي، نظم بقاعة بيسان في الحرم الجامعي الشرقي، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد التيان، رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور جواد وادي، رئيس اللجنة العلمية بمجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور عمر ميلاد، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور عطا أبو هاني، عميد كلية العلوم، والأستاذ الدكتور عيسى النحال من قسم الكيمياء، وحشد من أعضاء كلية العلوم وقسم الكيمياء، ولفيف من الباحثين والمهتمين وطلبة الدراسات العليا وذوي الباحث إياد الكاشف.وخلال الحفل، أكد أبو فول على أن جامعة الأزهر- غزة، كانت وستبقى عنواناً للتميز والإبداع، وقد استطاعت خلال 29 عاماً من تأسيس اثنتي عشر كلية نوعية، تقدم 105 برامج أكاديمية، منها 76 برنامج بكالوريوس و26 برنامج ماجستير وثلاث برامج دكتوراه في الكيمياء وتكنولوجيا المياه، والعلوم الإدارية والمالية بالشراكة مع الجامعة الإسلامية بغزة، مشيراً إلى إن هذا اليوم سيُسَجّل بشكل خاص وبأحرف من نور في ذاكرة جامعتنا، فهي أول رسالة دكتوراة تناقش في رحاب الجامعة، وبإشراف كلية العلوم العريقة، التي تعتبر صانعة العلماء والباحثين، والتي مازلنا نفتخر بفوزها بجائزة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2015 في مجال العلوم والتكنولوجيا على مستوى العالمين العربي والإسلامي.وشدد أبو فول على أن مجلس أمناء الجامعة يؤمن برسالة الجامعة الرامية لنشر المعرفة والبحث العلمي الهادف، ويثق بقدرات جامعتنا وعلمائها وعامليها، وسيستمر في تقديم كافة الإمكانات والدعم لتنشيط البحث العلمي وتطوير برامج الدراسات العليا في كافة الاختصاصات، فالمجتمع الفلسطيني بحاجة للمختصين من حملة الدرجات العلمية العالية للإسهام في بناء دولتنا الفلسطينية.بدوره، أكد التيان على جهود كلية العلوم العريقة بجامعتنا، حيث تحتفل اليوم بمناقشة رسالة الدكتوراه الأولى في الجامعة في تخصص الكيمياء، والتي يشرف عليها علماء أجلاء من كلية العلوم وعمادة الدراسات العليا، مهدياً هذا الانجاز المتميز لروح مؤسس الجامعة الشهيد ياسر عرفات، والذي رعى هذه الجامعة ودعمها حتى أصبحت شامخة عملاقة كما أرادها.