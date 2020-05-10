تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) لفلسطيني مُقيم بالسعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، بعد إصابته بفيروس (كورونا).





وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ (تويتر)، إن حالة الوفاة للمواطن سمير عادل مصطفى النخالة (63) عاماً بسبب فيروس (كورونا)، حيث كان من ضمن الـ 13 إصابة المسجلة لدينا في المملكة.





جدير ذكره، أن الجاليات الفلسطينية، حول العالم، سجلت عدداً من الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)، فيما تتابع الوزارة بشكل يومي تفاصيل الحالة الصحية للمصابين.

رام الله - دنيا الوطن