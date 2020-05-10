شؤون فلسطينية

مصر تفتح (معبر رفح) ثلاثة أيام لعودة 1500 فلسطيني للقطاع

مصر تفتح (معبر رفح) ثلاثة أيام لعودة 1500 فلسطيني للقطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير فلسطين في مصر، ومندوبها الدائم في الجامعة العربية، ذياب اللوح، أن الدفعة الثالثة من أبناء قطاع غزة المتواجدين في مصر، ستعود إلى القطاع اعتباراً من يوم الثلاثاء وحتى الخميس، حيث سيتم فتح (معبر رفح) لهذا الغرض.

وقال اللوح، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الأحد، إن حوالي 1500 شخص بين طالب ومواطن موجودون داخل مصر، سيعودون إلى قطاع غزة في هذه الدفعة. 

وأشار إلى أن قضية من هم موجودون في دول أخرى، ويريدون العودة عن طريق مصر إلى غزة على رأس أولويات الحكومة ووزارة الخارجية، حيث توجد لجنة مشكلة برئاسة وزير الخارجية، تتابع مع سفارات دولة فلسطين في كل الدول؛ لتسهيل عودة العالقين لأرض الوطن.

وأعرب سفير فلسطين في مصر، عن أمله بأن يتم تضمين المواطنين العالقين خارج الوطن، ضمن كشوفات العائدين من الأردنيين والمصريين، حيث بدأت هاتان الدولتان نقل رعاياهما العالقين في مختلف الدول.

وفيما يتعلق بالطلبة المتواجدين في مصر من الضفة، أكد السفير ذياب اللوح، أن السفارة على تواصل يومي معهم، مبيناً أن هناك غرفة طوارئ مشكلة للقاء اليومي معهم، إضافة إلى أنه تم تشكيل فريق طبي لمتابعة الأوضاع الصحية للطلبة ولأبناء الجالية إلى جانب تشكيل فريق أكاديمي، يتابع مع الطلبة، خاصة الطب من خلال الوسائل التكنولوجية المختلفة.

وأشار السفير اللوح إلى أن السفارة تقدم أيضاً مساعدات مالية وعينية، لمن تعثر به الحال، سواء الطلبة أو أبناء الجالية، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، مبيناً أنه تم توزيع سلة رمضان، وهي مكرمة من الرئيس على مئات من الأسر بمصر.

أخبار ذات صلة

فلسطين تُسجل 13 حالة شفاء من فيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل 13 حالة شفاء من فيروس (كورونا)

جامعة الأزهر تحتفل بمناقشة رسالة الدكتوراة الأولى في الكيمياء

جامعة الأزهر تحتفل بمناقشة رسالة الدكتوراة الأولى في الكيمياء

تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) لفلسطيني مُقيم بالسعودية

تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) لفلسطيني مُقيم بالسعودية

وزير الاقتصاد: دعم ألماني لتطوير منطقة جنين الصناعية بقيمة أربعة ملايين يورو

وزير الاقتصاد: دعم ألماني لتطوير منطقة جنين الصناعية بقيمة أربعة ملايين يورو

تفاصيل صرف الدفعة الأولى من مساعدات صندوق &#34;وقفة عز&#34; للعائلات المتضررة

تفاصيل صرف الدفعة الأولى من مساعدات صندوق "وقفة عز" للعائلات المتضررة

صندوق التشغيل يشرع بتنفيذ سلسلة ورش عمل للتعليم عن بعد لتوعية الشباب بالتشغيل الذاتي

صندوق التشغيل يشرع بتنفيذ سلسلة ورش عمل للتعليم عن بعد لتوعية الشباب بالتشغيل الذاتي

خالد يدعو للبدء بتطبيق قرارات الإجماع الوطني بفك الارتباط مع دولة الاحتلال

خالد يدعو للبدء بتطبيق قرارات الإجماع الوطني بفك الارتباط مع دولة الاحتلال

فلسطين تُطلق صافرات الحداد وتوقف الحركة 72 ثانية وخطاب للرئيس عباس بذكرى النكبة

فلسطين تُطلق صافرات الحداد وتوقف الحركة 72 ثانية وخطاب للرئيس عباس بذكرى النكبة

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

جامعة الأزهر تحتفل بمناقشة رسالة الدكتوراة الأولى في الكيمياء

جامعة الأزهر تحتفل بمناقشة رسالة الدكتوراة الأولى في الكيمياء

وزير الاقتصاد: دعم ألماني لتطوير منطقة جنين الصناعية بقيمة أربعة ملايين يورو

وزير الاقتصاد: دعم ألماني لتطوير منطقة جنين الصناعية بقيمة أربعة ملايين يورو

صندوق التشغيل يشرع بتنفيذ سلسلة ورش عمل للتعليم عن بعد لتوعية الشباب بالتشغيل الذاتي

صندوق التشغيل يشرع بتنفيذ سلسلة ورش عمل للتعليم عن بعد لتوعية الشباب بالتشغيل الذاتي

خالد يدعو للبدء بتطبيق قرارات الإجماع الوطني بفك الارتباط مع دولة الاحتلال

خالد يدعو للبدء بتطبيق قرارات الإجماع الوطني بفك الارتباط مع دولة الاحتلال

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعمد التنغيص على الأسرى في رمضان

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعمد التنغيص على الأسرى في رمضان

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (197) فلسطينياً خلال أبريل 2020

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (197) فلسطينياً خلال أبريل 2020

إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

وزيرة الصحة: لليوم الثالث لم تُسجّل أي حالة إصابة بفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة: لليوم الثالث لم تُسجّل أي حالة إصابة بفيروس (كورونا)

منوعات

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: &#34;مصيبة سودة&#34;

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: "مصيبة سودة"

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

شاهد أغرب ما فعلته هيفاء وهبي خلال الحجر الصحي

شاهد أغرب ما فعلته هيفاء وهبي خلال الحجر الصحي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

وفاة أشهر سحرة القرن الـ20

وفاة أشهر سحرة القرن الـ20

فيديو تعذيب قطة صغيرة يثير غضب هنيدي وياسمين صبري

فيديو تعذيب قطة صغيرة يثير غضب هنيدي وياسمين صبري

محمد رمضان ينشر صورته مع ملك المغرب و يوجه له رسالة

محمد رمضان ينشر صورته مع ملك المغرب و يوجه له رسالة

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

عربي

الكاظمي يشكر إيران على مساعدتها في الحرب ضد (تنظيم الدولة)

الكاظمي يشكر إيران على مساعدتها في الحرب ضد (تنظيم الدولة)

الكويت تفرض حظرا شاملا للتجول وتأمل عودة الحياة تدريجيا بعده

الكويت تفرض حظرا شاملا للتجول وتأمل عودة الحياة تدريجيا بعده

وزير الصحة اللبناني يسخر من مساعدة أمريكا لبلاده في مكافحة (كورونا)

وزير الصحة اللبناني يسخر من مساعدة أمريكا لبلاده في مكافحة (كورونا)

مصر..النائب السيد: أؤيد خصم نسبة 1٪ من مرتبات جميع العاملين بالدولة بشروط

مصر..النائب السيد: أؤيد خصم نسبة 1٪ من مرتبات جميع العاملين بالدولة بشروط