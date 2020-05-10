مصر تفتح (معبر رفح) ثلاثة أيام لعودة 1500 فلسطيني للقطاع





وأشار إلى أن قضية من هم موجودون في دول أخرى، ويريدون العودة عن طريق مصر إلى غزة على رأس أولويات الحكومة ووزارة الخارجية، حيث توجد لجنة مشكلة برئاسة وزير الخارجية، تتابع مع سفارات دولة فلسطين في كل الدول؛ لتسهيل عودة العالقين لأرض الوطن.



وأعرب سفير فلسطين في مصر، عن أمله بأن يتم تضمين المواطنين العالقين خارج الوطن، ضمن كشوفات العائدين من الأردنيين والمصريين، حيث بدأت هاتان الدولتان نقل رعاياهما العالقين في مختلف الدول.



وفيما يتعلق بالطلبة المتواجدين في مصر من الضفة، أكد السفير ذياب اللوح، أن السفارة على تواصل يومي معهم، مبيناً أن هناك غرفة طوارئ مشكلة للقاء اليومي معهم، إضافة إلى أنه تم تشكيل فريق طبي لمتابعة الأوضاع الصحية للطلبة ولأبناء الجالية إلى جانب تشكيل فريق أكاديمي، يتابع مع الطلبة، خاصة الطب من خلال الوسائل التكنولوجية المختلفة.



وأشار السفير اللوح إلى أن السفارة تقدم أيضاً مساعدات مالية وعينية، لمن تعثر به الحال، سواء الطلبة أو أبناء الجالية، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، مبيناً أنه تم توزيع سلة رمضان، وهي مكرمة من الرئيس على مئات من الأسر بمصر.

رام الله - دنيا الوطنأعلن سفير فلسطين في مصر، ومندوبها الدائم في الجامعة العربية، ذياب اللوح، أن الدفعة الثالثة من أبناء قطاع غزة المتواجدين في مصر، ستعود إلى القطاع اعتباراً من يوم الثلاثاء وحتى الخميس، حيث سيتم فتح (معبر رفح) لهذا الغرض.وقال اللوح، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الأحد، إن حوالي 1500 شخص بين طالب ومواطن موجودون داخل مصر، سيعودون إلى قطاع غزة في هذه الدفعة.