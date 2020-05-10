وزير الاقتصاد: دعم ألماني لتطوير منطقة جنين الصناعية بقيمة أربعة ملايين يورو

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، خالد العسيلي، اليوم الأحد، عن قيام الحكومة الألمانية بزيادة الدعم المالي لمشروع منطقة جنين الصناعية الحرة بقيمة 4 ملايين يورو إضافية من خلال بنك التنمية الألماني (KfW) وذلك بغرض استكمال إنشاء البنية التحتية اللازمة لتشغيل منطقة جنين الصناعية الحرة وفق المعايير العالمية؛ ليصبح مجموع التمويل الألماني للمشروع بما يقارب 24 مليون يورو.



وتأتي زيادة الدعم المالي الألماني في سياق جهود الحكومة الحثيثة في استمرار العمل على إنشاء البنية التحتية الخاصة بمشروع منطقة جنين الصناعية الحرة على الرغم من جائحة (كورونا) العالمية، تحت إجراءات وتدابير وقائية عالية المستوى، تتخذها الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في موقع المشروع.



وأعرب العسيلي، عن جزيل شكره للحكومة الألمانية، وبنك التنمية الألماني على الدعم المالي السخي والمتواصل، في سبيل إنجاح مشروع المنطقة الصناعية الحرة في جنين.



وأكد الوزير على أن مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة يشكل أحد أهم المشاريع ضمن برنامج المدن الصناعية الفلسطينية، وعلى سلم أولويات الحكومة الفلسطينية، نظراً لما يشكله المشروع من نقلة نوعية للقطاع الصناعي، وتعظيم وتعزيز الصادرات الفلسطينية للأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تعديل الميزان التجاري الفلسطيني، وخلق العديد من فرص العمل للشباب وأنه سيشكل رافعة للاقتصاد الوطني، وعنقوداً صناعياً في محافظات شمال الضفة الغربية.



ومن الجدير بالذكر، أنّ منطقة جنين الصناعية الحرة، سيتم تطويرها على 3 مراحل، وبمساحة إجمالية 900 دونم، والتي ستعمل على استيعاب ما يزيد عن 130 شركة متعددة التخصصات، بالإضافة إلى توفير ما يزيد عن 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و15 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وذلك في مرحلة التشغيل الكلي للمشروع.