تفاصيل صرف الدفعة الأولى من مساعدات صندوق "وقفة عز" للعائلات المتضررة

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تبدأ اليوم، إجراءات صرف الدفعة الأولى من مساعدات صندوق "وقفة عز" للعائلات المتضررة بسبب جائحة (كورونا)، بقيمة 500 شيكل.



وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك، أنه تم تحويل كشوفات المتضررين والمكشوفين اقتصادياً لصندوق (وقفة عز)، لما يقارب 10 آلاف عائلة لا تتلقى مساعدات من الوزارة، وتضررت بسبب الجائحة، خاصة التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة أو من كبار السن والأطفال.



وأوضح الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، أن العدد غير مستقر ومن المتوقع، أن ترفع كشوفات جديدة للصندوق، لأن الكثير من الأسماء تخضع للتدقيق والفحص قبل رفع كشوفاتهم إلى الصندوق.





وأشار الديك، إلى أن العمال، الذي سجلو لدى وزارة التنمية، تم تحويلهم لوزارة العمل، ويبلغ عددهم 100 ألف عامل.