صندوق التشغيل يشرع بتنفيذ سلسلة ورش عمل للتعليم عن بعد لتوعية الشباب بالتشغيل الذاتي

إلى تعزيز التوجه نحو التشغيل الذاتي، ودعم التوجه نحو قطاع الأعمال الصغير ومتناهي الصغر، كما سيتم التعريف بالدورات التدريبية، التي سيعقدها الصندوق للشابات والشباب ممن لديهم أفكار مشاريع ريادية بهدف تطوير مشاريعهم الخاصة والذين سيمنح لهم الفرصة للحصول على منح مالية لدعم أفكارهم، وسيتم عقد هذه التدريبات خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.



وتستهدف المرحلة الأولى ثماني محافظات، وهي: الخليل، سلفيت، رام الله، نابلس، قلقيلية، جنين، الوسطى، خانيونس ورفح، فيما سيتم استهداف باقي المحافظات خلال المرحلة الثانية.



وسيتم تنفيذ خمس ورشات عمل بكل محافظة، بحضور عشرات الخريجين والعاطلين عن العمل، وبمعدل ساعة واحدة لكل ورشة.



وسيشرف على تنفيذ المشروع كل من الأستاذ زهير عليان، مدير دائرة الخدمات الفنية في الصندوق، والمهندس رباح المصري، رئيس قسم خدمات الأعمال.



وأوضح المدير التنفيذي للصندوق، الأستاذ مهدي حمدان، أنه وبسبب الإجراءات المتبعة لاحتواء انتشار فيروس (كورونا) فقد تم اعتماد تنفيذ الأنشطة من خلال أدوات التعلم عن بعد، حيث سيتم تنفيذها ضمن خطة تعاون مع وزارة العمل من خلال مكاتب التشغيل في مديريات العمل، ومع الغرف التجارية وبالتنسيق مع المؤسسات المحلية في المحافظات مثل مجالس التشغيل والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.



وأضاف: أن المشروع يهدف إلى زيادة وعي الشباب والشابات والعاطلين عن العمل والراغبين في التشغيل بأهمية التشغيل الذاتي، وريادة الأعمال والفرص المتاحة، ومساعدتهم في الحصول على التمويل؛ لتنفيذ مشاريعهم، كما سيتم التطرق إلى برامج وأهداف الصندوق.



وأوضح حمدان، أن الصندوق سيستقبل الأفكار من المشاركين، وسيمنح أفضل فكرة في التدريب مبلغاً مالياً غير مسترد، فيما سيتم توجيه باقي المشاركين للبرامج التمويلية المختلفة التي يقدمها الصندوق؛ للحصول على القروض الميسرة.



رام الله - دنيا الوطنشرع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، بتنفيذ سلسلة ورشات للتعليم عن بعد، عن طريق تقنية زوم لتوعية الشباب والخريجين والعاطلين عن العمل بأهمية التشغيل الذاتي،وريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل.وتهدف الورش التي تأتي ضمن مشروع Start Up Palestine والمنفذ بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي