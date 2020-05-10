شؤون فلسطينية

فلسطين تُطلق صافرات الحداد وتوقف الحركة 72 ثانية وخطاب للرئيس عباس بذكرى النكبة

فلسطين تُطلق صافرات الحداد وتوقف الحركة 72 ثانية وخطاب للرئيس عباس بذكرى النكبة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يُلقي الرئيس محمود عباس، خطاباً، بمناسبة الذكرى الـ 72 للنكبة؛ لتذكير العالم بهذه الجريمة، وما يعانيه شعبنا من استمرار الاحتلال واعتداءات المستوطنين، وفق ما أعلن رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد أبو هولي.

وأكد أبو هولي في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، أنه سيتم تدشين أكبر حملة إعلامية على مستوى العالم في الخامس عشر من الشهر الجاري؛ لإحياء الذكرى الثانية والسبعين للنكبة، تحت شعار "سنعود إلى فلسطين"، وإلغاء عدد من الفعاليات الشعبية والتجمعات بسبب جائحة (كورونا).

وأضاف أبو هولي، أن الفعاليات، ستشمل رفع العلم الفلسطيني والرايات السوداء فوق أسطح المنازل، وإطلاق صافرات الحداد عند الساعة 12 ظهراً، وستوقف الحركة لاثنتين وسبعين ثانية، وإطلاق التكبيرات من المساجد، وقرع أجراس الكنائس، لافتاً إلى موجة إعلامية مفتوحة حول النكبة، سيتم بثها بالتنسيق مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وأوضح أبو هولي، أن مذكرة تفاهم، ستُرسل للأمين العام للأمم المتحدة، عبر وزارة الخارجية، حول نضال شعبنا ومعاناته تحت الاحتلال، داعياً أبناء شعبنا إلى تعميم هذه الفعاليات؛ لتستمر لأسبوع من الخامس عشر، وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

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