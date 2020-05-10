شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعمد التنغيص على الأسرى في رمضان

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعمد التنغيص على الأسرى في رمضان
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن إدارة سجون الاحتلال، تتعمد التنغيص والتنكيد على الأسرى في شهر رمضان المبارك، وكسر فرحتهم في هذا الشهر الفضيل، بعدة إجراءات وممارسات قمعية تزيد من أوضاعهم صعوبة وقساوة.

الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، قال: إن الأسرى مع قدوم شهر رمضان كل عام، يأملون بأن ينعموا بأجواء إيمانية خاصة، يتفرغون فيها إلى العبادة وقراءة القرآن وحفظه، والصلاة الجماعية، والابتهال إلى الله بالدعاء، ولكن الاحتلال يبدد آمالهم في كل مرة بمزيد من الممارسات القمعية والتعسفية بحقهم خلال هذا الشهر الفضيل.  

وبين الأشقر بأن رمضان هذا العام يأتي في ظل أوضاع استثنائية وصعبة تشهدها السجون في ظل انتشار جائحة (كورونا)، الأمر الذى ضاعف معاناة الاسرى، مع استمرار حالة القلق من امكانيه وصول الفيروس إلى السجون، مما سيحدث كارثة حقيقية، كذلك وقف برنامج الزيارات بشكل كامل.

وأشار إلى أن ادارة السجون، تتعمد إرباك الوضع الاعتقالى  بشكل مستمر حتى لا يشعر الأسرى بخصوصية شهر رمضان، وذلك عبر عمليات الاقتحام والتفتيش والاستنفار الدائمة تحت حجج وذرائع واهية، والتي تستمر أحياناً منذ الصباح، وحتى موعد الإفطار، أو تبدأ بعد الإفطار، وتنتهي بعد دخول وقت الصيام.

وأوضح الأشقر، أن الاحتلال يتعمد في رمضان تقديم طعام سيئ للأسرى كماً ونوعاً، ويرفع  الأسعار في كانتين السجن بشكل مبالغ فيه، وذلك لإرهاق الأسرى مالياً، واستنفاد مخصصاتهم المالية، وتفرض عليهم كذلك شراء أصناف محددة قد لا يرغب بها الأسرى، إضافة إلى رفض إدخال مبلغ كانتين إضافي للأسرى في شهر رمضان من أجل تمكينهم من شراء احتياجاتهم الأساسية، وذلك إمعاناً في التضييق عليهم.

وبين الأشقر بأن من أساليب التنكيد على الأسرى خلال رمضان تنفيذ تنقلات بين الأقسام والسجون لعدد من الأسرى، وهذا يخلق حالة من الإرباك والتوتر لدى الأسير، إضافة إلى مضاعفة عمليات عرض الأسري على المحاكم في رمضان لما فيها من معاناة وتعب حتى بعد اعتماد النظام الجديد بالعرض عبر (الفيديو كنفرنس).

وإمعاناً في التضييق على الأسرى تعطل إدارة مصلحة السجون إدخال الأغراض الخاصة بشهر رمضان كالتمور وزيت الزيتون والحاجيات التي يستخدمها الأسرى لصناعة الحلويات، والتي تحضرها المؤسسات المختصة أو الأهل خلال الزيارة.

وطالب المركز، المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل لوقف اعتداءات الاحتلال على الأسرى خلال هذا الشهر الفضيل، وتوفير اجواء مناسبه لهم، لإقامة  الشعائر الدينية، وتوفير كل مستلزمات الحياة لهم، وكذلك انهاء حالة التوتر والقلق التي فرضتها سياسة الاحتلال بالاستهتار بحياتهم وعدم توفير وسائل الحماية والوقاية لهم.

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