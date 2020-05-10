رسمياً.. روسيا خامس أعلى دولة بعدد إصابات فيروس (كورونا) في العالم

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، تجاوز عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) عتبة الـ 200 ألف إصابة؛ لتصبح بالترتيب الخامس لأكثر الدول التي تسجل أعلى إصابات بالفيروس.



جاء ذلك، بعد أن سجلت خلال 24 ساعة الماضية، 11012 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 209688.



كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1915، بعد تسجيل وفاة 88 شخصاً خلال اليوم السابق.



وبهذه الأرقام، تكون روسيا قد تخطت حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، كلاً من فرنسا وألمانيا، لتصبح خامس أعلى دولة في عدد الإصابات في العالم.



رام الله - دنيا الوطن