بعد مفاوضات مطولة.. (يمينا) بزعامة نفتالي بينت خارج الحكومة الإسرائيلية

بنيامين نتنياهو نفتالي بينت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن حزب (يمينا) بزعامة وزير الجيش الحالي، نفتالي بينت اليوم الأحد، أنه لن يشارك في الحكومة، وذلك بعد مفاوضات مطولة بين الطرفين، وفق ما نقلت صحيفة (يسرائيل هيوم).



وقال بينت: إن موقع الحزب، سيكون في المعارضة، نظراً لأن حكومة نتنياهو، تبدو في تكوينها كحكومة يسارية.



وتتهم جهات في (يمينا) نتنياهو، بأنه يسعى إلى إبعاد الحزب من الحكومة من خلال عرض طروحات تافهة، إلا أن مصدراً في (ليكود) أشار إلى أن (يمينا) تلقى عرضاً سخياً يتضمن حقيبتي التعليم، وأخرى لشؤون القدس، والمشروع الاستيطاني، ومنصبي نائب وزير، والعضوية في بعض اللجان البرلمانية.



واعتبر هذا المصدر لهيئة البث (مكان)، أن (يمينا) ترفض أي طرح بسبب خلافات داخلية على توزيع الحقائب بين قطبي الحزب.