إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الأحد، عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البوابة الزراعية، المقامة على جدار الفصل العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم.



وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن جنود الاحتلال، أطلقوا النار على عامل (لم تعرف هويته بعد) أثناء مروره عبر البوابة، فأصابوه في قدميه، وقاموا باحتجازه، ومنعوا المواطنين من التقدم لإسعافه.



وفي الوقت ذاته، منعت قوات الاحتلال، العمال من المروره للتوجه إلى أعمالهم في أراضي عام 1948، بعد إغلاقها للبوابة.