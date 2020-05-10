وزيرة الصحة: لليوم الثالث لم تُسجّل أي حالة إصابة بفيروس (كورونا)



وأضافت الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن تخفيف الإجراءات الاحترازية مرتبط بالتزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة، مؤكدة أن الطواقم الصحية، على أتم الجاهزية لعودة العمال من داخل الخط الأخضر، بمناسبة حلول عيد الفطر؛ لفحصهم والتأكد من سلامتهم.



واكدت وزيرة الصحة، أنه سيتم تسليم فندقي الكرمل والزهراء اليوم، بعد مغادرة كافة المصابين منهما، على أن تتم فيهما كافة إجراءات التعقيم والتطهير، كي تعود الحياة للفندقين، كما السابق.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزير الصحة، مي الكيلة: إن فلسطين لم تسجل أي حالة اصابة بفيروس (كورونا) لليوم الثالث على التوالي، وأن الأوضاع الصحية للمصابين مستقرة، مشيرة إلى أن الحالة الوبائية جيدة مع ضرورة الحذر واليقظة، بتطبيق الإجراءات الصحية، والتباعد الاجتماعي، وارتداء القفازات والكمامات.