انخفاض عدد المرضى بفيروس (كورونا) في إسرائيل

انخفض عدد المرضى بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) في إسرائيل، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 248



وبلغ عدد مرضى فيروس (كورونا) في إسرائيل، 16458 وفق ما أفادت به وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد.



كما تم تسجيل حتى الآن 248 حالة وفاة، منذ أن تفشي الوباء الفتاك في إسرائيل، فيما يبلغ عدد المرضى حالياً 4826.



ووصفت 74 حالة من مجمل الإصابات بـ "خطيرة"، ولا يزال 65 مريضاً، يستعينون بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما تماثل 11384 للشفاء.



رام الله - دنيا الوطن