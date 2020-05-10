شؤون فلسطينية

العالول: القيادة ستقُر الخميس عدم السماح بالمطلق بتمرير السياسات الإسرائيلية بالضم

العالول: القيادة ستقُر الخميس عدم السماح بالمطلق بتمرير السياسات الإسرائيلية بالضم
نائب رئيس حركة فتح محمود العالول
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول: إنه سيتم خلال اجتماع القيادة، مساء الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس إقرار التوجه العام، بعدم السماح بالمطلق بتمرير السياسات الإسرائيلية بالضم، وتم تشكيل لجان من أجل وضع السيناريوهات ورسم الخطوط الأساسية لهذا التوجه.

وشدد العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، على ضرورة اتخاذ مواقف تنسف المعادلة القائمة في العلاقات مع إسرائيل، والولايات المتحدة، بإنهاء العلاقات السابقة من أوسلو وتبعاته، وكل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، والولايات المتحدة.

ووصف العالول تصريحات السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان، والتي يحث فيها إسرائيل على ضم الأراضي الفلسطينية بـ"المعادية"، مبيناً أن شعبنا يواجه تحدياً كبيراً جاء في ظروف ليست مواتية في ظل أزمة وباء (كورونا) والتي تحاول إسرائيل وأمريكا استثمارها من أجل خلق وقائع جديدة على الأرض.

وأضاف العالول: أنه ورغم انشغال العالم بهذا الظرف الصحي، إلا أن القيادة تواصلت مع جميع الأطراف الدولية، والتي كان لها مواقف واضحة وضاغطة، تُحذر الاحتلال من ضم الأغوار وأجزاء من الضفة، مبيناً أنه يجب العمل على تطوير هذه المواقف في مواجهة إسرائيل.

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