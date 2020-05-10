"ذكور جنين الأساسية" تحصل على اعتراف منظمة (مايكروسوفت) للمدارس القيادية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة (مايكروسوفت) اليوم، عن انضمام "مدرسة ذكور جنين الأساسية" إلى منظمة مايكروسوفت المدرسية القيادية، علماً بأن المدرسة، فازت عام 2017 بجائزة الإنجاز والتميز، بمبادرة التعليم التفاعلي، ضمن إطار وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فيما يخص رقمنة التعليم، بمبادرة من الأستاذ إياد السوقي، خبير (مايكروسوفت)، ثم التحقت في برنامج (مايكروسوفت) المدرسي المخصص للتميز في قطاعات التعليم بجميع أنحاء العالم.



يقول السوقي، وهو خريج من "القدس المفتوحة": تم تصميم برنامج (مايكروسوفت) المدرسي؛ لتحديد القيادة المبتكرة وطرق التعلم في الفصول الدراسية في جميع أنحاء العالم، ويمثل قياديو فرق برنامج (مايكروسوفت) المدرسي جزءاً من المجتمع المهني العالمي، الذي يحتضن التكنولوجيا بإعتبارها محفزاً رئيسياً لعملية التحول الرقمي للمؤسسات".



وقال الأستاذ محمد أبو الوفا، المشرف لدى وزارة التربية: "من الملهم رؤية مدرسة ذكور جنين الأساسية، تحصل على اعتراف مستحق من أهم القادة والمعلمين، الذين كان لهم الفضل في ادراج أفضل المنهجيات الدراسية في القرن 21، علماً أن هذه التغيرات التدريجية في التعلم من شأنها تعزيز مستقبل شبابنا، وتمكينهم من دخول سوق العمل كمبدعين أو احترافيين، وتشكل التكنولوجيا اليوم، عنصراً مركزياً لتحقيق أهدافنا المتمثلة في تطوير شبابنا، ولقد كانت دائماً (مايكروسوفت) شريكاً لا يقدر بثمن في السعي لتحقيق هذا الهدف".



كما قام السوقي، منذ أشهر بإعداد فريق (مايكروسوفت) الفلسطيني، حيث تم مؤخراً إطلاق فريق مدربي (مايكروسوفت) منذ شهر، وفق استراتيجية التعليم عن بعد وباستخدام منصة (مايكروسوفت) تميز والتي يأمل بأن تصبح منصة شاملة لوزارة التربية والتعليم، والتي تشمل التعليم المتزامن وغير المتزامن وعدداً كبيراً من التطبيقات التي تناسب جميع الفئات وبأسلوب تفاعلي وجذاب، كما أعرب عن استعداد فريق (مايكروسوفت) الفلسطيني لتقديم كل الدعم لجميع المدارس من أجل التحول الرقمي.