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عربي

الكاظمي يشكر إيران على مساعدتها في الحرب ضد (تنظيم الدولة)

الكاظمي يشكر إيران على مساعدتها في الحرب ضد (تنظيم الدولة)
رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، إن رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، أعرب عن تقديره للمساعدات الإيرانية إلى العراق في حربه ضد (تنظيم الدولة)

وأضاف مسجدي في تغريدة على (تويتر) نقلته (إرنا) ، أنه بحث مع الكاظمي خلال لقائهما مساء أمس السبت، التعاون الثنائي واستمرار الإجراءات في إطار اتفاقية الجزائر عام 1975، والتعاون المصرفي، وخط سكك الحديد بين مدينتي خرمشهر الإيرانية والبصرة العراقية، وتأشيرات الدخول لمواطني البلدين.

وأشار مسجدي إلى أن رئيس الوزراء العراقي، وعد بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واصفا إيران والعراق بأنهما بلدان صديقان وشقيقان.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، قد نشر أمس خبر استقبال الكاظمي للسفير مسجدي، وتأكيده رغبة العراق في بناء علاقات أفضل مع إيران.

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