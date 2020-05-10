الكويت تفرض حظرا شاملا للتجول وتأمل عودة الحياة تدريجيا بعده



وأكد مجلس الوزراء في بيان تلاه الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحفي نقلته (رويترز) اقتصار الأعمال في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط أو الاستعاضة عنها بالعمل عن بعد ووقف كافة أنشطة القطاع الخاص باستثناء ما تحدده لجنة وزارية مختصة بمتابعة أزمة كورونا أو فرق الطوارئ.



كما سيتم وقف خدمة التوصيل للمنازل باستثناء الجمعيات التعاونية ومنافذ التسوق الغذائية والصيدليات.



وسيتم أيضا وقف المقابلات الإعلامية التي تتم بالحضور والاستعاضة عنها باستخدام الوسائل التقنية ووقف توزيع وتوصيل الصحف والمطبوعات الإعلامية والاستعاضة عنها بوسائل النشر الإلكتروني.



وقال وزير الداخلية أنس الصالح في المؤتمر الصحفي إن القطاعات الحيوية مثل الصحة والأمن والكهرباء والنفط والبلدية وكذلك شركات القطاع الخاص التي تقدم خدمات حيوية مثل الصيانة سيتم إعفاؤها من حظر التجول.



وأعرب وزير الصحة باسل الصباح عن أمله أن يكون هناك (انفتاح تدريجي) للحياة بعد انتهاء فترة الحظر. وأكد أن هذا الإجراء لم يتم اتخاذه إلا بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى



وأكد وزير التجارة خالد الروضان أن المخزون الاستراتيجي للغذاء في البلاد (متين وجيد) ويكفي مدة طويلة مطالبا المواطنين والمقيمين بعدم الهلع، مشيرا إلى أن المتسوقين سوف يتمكنوا من حجز مواعيد عبر الإنترنت للتسوق في الجمعيات التعاونية.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الكويت يوم الجمعة تطبيق (الحظر الشامل) اعتبارا من الرابعة مساء، يوم الأحد 10 مايو أيار وحتى 30 من الشهر نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا، وأعرب وزيرا الداخلية والصحة عن الأمل في عودة الحياة تدريجيا بعد انتهاء فترة الحظر.