وزير الصحة اللبناني يسخر من مساعدة أمريكا لبلاده في مكافحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سخر وزير الصحة اللبناني من كرم أمريكا، لمساعداتها مؤسسات تابعة لها في البلاد، وادعائها صداقة لبنان والحفاظ على الصحة العامة فيه، وذلك ضمن 3 انتقادات لتفشي كورونا في لبنان.
وغرد وزير الصحة العامة في لبنان، الدكتور حمد حسن على (تويتر) فجر اليوم الأحد قائلا: "3 مشاهد في يوم واحد سبب خواطري: مساعد وزير الخارجية الأمريكي يدعي صداقة لبنان والحفاظ على الصحة العامة بدعم (الجامعة الأمريكية في لبنان) AUB و NGOs (الأمريكية أيضا).
وأضاف "مغترب يستقبل المهنئين في منزله، بدلا من الحجر ويسبب العدوى لأسرته ومحيطه، منطقة ترفض إقامة مغتربين لبنانيين أصحاء من سوريا، فأنزلتهم بفندق بجانب منزلي ببعلبك".
سخر وزير الصحة اللبناني من كرم أمريكا، لمساعداتها مؤسسات تابعة لها في البلاد، وادعائها صداقة لبنان والحفاظ على الصحة العامة فيه، وذلك ضمن 3 انتقادات لتفشي كورونا في لبنان.
وغرد وزير الصحة العامة في لبنان، الدكتور حمد حسن على (تويتر) فجر اليوم الأحد قائلا: "3 مشاهد في يوم واحد سبب خواطري: مساعد وزير الخارجية الأمريكي يدعي صداقة لبنان والحفاظ على الصحة العامة بدعم (الجامعة الأمريكية في لبنان) AUB و NGOs (الأمريكية أيضا).
وأضاف "مغترب يستقبل المهنئين في منزله، بدلا من الحجر ويسبب العدوى لأسرته ومحيطه، منطقة ترفض إقامة مغتربين لبنانيين أصحاء من سوريا، فأنزلتهم بفندق بجانب منزلي ببعلبك".
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