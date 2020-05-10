وزير الصحة اللبناني يسخر من مساعدة أمريكا لبلاده في مكافحة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسخر وزير الصحة اللبناني من كرم أمريكا، لمساعداتها مؤسسات تابعة لها في البلاد، وادعائها صداقة لبنان والحفاظ على الصحة العامة فيه، وذلك ضمن 3 انتقادات لتفشي كورونا في لبنان.وغرد وزير الصحة العامة في لبنان، الدكتور حمد حسن على (تويتر) فجر اليوم الأحد قائلا: "3 مشاهد في يوم واحد سبب خواطري: مساعد وزير الخارجية الأمريكي يدعي صداقة لبنان والحفاظ على الصحة العامة بدعم (الجامعة الأمريكية في لبنان) AUB و NGOs (الأمريكية أيضا).وأضاف "مغترب يستقبل المهنئين في منزله، بدلا من الحجر ويسبب العدوى لأسرته ومحيطه، منطقة ترفض إقامة مغتربين لبنانيين أصحاء من سوريا، فأنزلتهم بفندق بجانب منزلي ببعلبك".