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شؤون فلسطينية

الجهاد تُعزي حماس بوفاة القيادي الكرد

الجهاد تُعزي حماس بوفاة القيادي الكرد
عضو مكتبها السياسي لحماس أحمد حرب الكرد
رام الله - دنيا الوطن
قدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، التعازي والمواساة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوفاة عضو مكتبها السياسي أحمد حرب الكرد (أبو أسامة).

وقالت الجهاد، في بيان، إن الكرد "توفي مساء أمس السبت، بعد حياة زاخرة بالعطاء والصمود والبذل وعمل الخير".

وذكرت، أن "الفقيد العزيز جسّد في حياته نموذجًا للمجاهد المخلص الدؤوب، وعمل على ترسيخ الوحدة، وكان حريصًا على مساعدة الجرحى والوقوف بجانبهم في مختلف الظروف".

وأضافت "وتتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ممثلة بأمينها العام الأخ المجاهد زياد النخالة، وأعضاء مكتبها السياسي وكافة هيئاتها ولجانها، بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد العزيز، ولعموم آل الكرد الكرام، ولكافة من عرفوا الفقيد العزيز ولأصدقائه وإخوانه".

وتوفي عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أحمد الكرد، مساء السبت؛ إثر نوبة قلبية في قطاع غزة.

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