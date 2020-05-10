عاجل

  • وزيرة الصحة: فلسطين سجلت 13 حالة شفاء من فيروس (كورونا)

عربي

مصر.. شاهد: شجاعة سائق شاحنة وقود تنقذ مدينة من كارثة

مصر.. شاهد: شجاعة سائق شاحنة وقود تنقذ مدينة من كارثة
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
أشادت وسائل إعلام مصرية، بشجاعة سائق شاحنة، كانت تحترق وهي محملة بالوقود، خاطر بحياته لإبعادها، وتجنب انفجار كان سيقع في منطقة سكنية بمدينة العاشر من رمضان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وصوراً لسائق شاحنة الوقود، التي اندلعت فيها النيران، وهو يقودها ليسير بها بعيداً عن التجمع السكني، ويسهل مهمة رجال الإطفاء. 

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران المشتعلة وإخمادها، بواسطة سبع سيارات إطفاء، دون وقوع خسائر بشرية ونجاة سائق الشاحنة.

 

أخبار ذات صلة

الكاظمي يشكر إيران على مساعدتها في الحرب ضد (تنظيم الدولة)

الكاظمي يشكر إيران على مساعدتها في الحرب ضد (تنظيم الدولة)

الكويت تفرض حظرا شاملا للتجول وتأمل عودة الحياة تدريجيا بعده

الكويت تفرض حظرا شاملا للتجول وتأمل عودة الحياة تدريجيا بعده

وزير الصحة اللبناني يسخر من مساعدة أمريكا لبلاده في مكافحة (كورونا)

وزير الصحة اللبناني يسخر من مساعدة أمريكا لبلاده في مكافحة (كورونا)

مصر..النائب السيد: أؤيد خصم نسبة 1٪ من مرتبات جميع العاملين بالدولة بشروط

مصر..النائب السيد: أؤيد خصم نسبة 1٪ من مرتبات جميع العاملين بالدولة بشروط

بعمر 100 عام.. وفاة آخر أميرات الأسرة الملكية العراقية

بعمر 100 عام.. وفاة آخر أميرات الأسرة الملكية العراقية

المغرب: خلو أربعة أقاليم بمنطقة سوس ماسة من فيروس كورونا

المغرب: خلو أربعة أقاليم بمنطقة سوس ماسة من فيروس كورونا

الصحة المصرية: حجزنا دفعة أولى من دواء (ريمديسيفير) الأمريكي الخاص بكورونا

الصحة المصرية: حجزنا دفعة أولى من دواء (ريمديسيفير) الأمريكي الخاص بكورونا

السعودية تطلق قاعدة بيانات مركزية لشفرة الحمض النووي

السعودية تطلق قاعدة بيانات مركزية لشفرة الحمض النووي

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد: دعم ألماني لتطوير منطقة جنين الصناعية بقيمة أربعة ملايين يورو

وزير الاقتصاد: دعم ألماني لتطوير منطقة جنين الصناعية بقيمة أربعة ملايين يورو

صندوق التشغيل يشرع بتنفيذ سلسلة ورش عمل للتعليم عن بعد لتوعية الشباب بالتشغيل الذاتي

صندوق التشغيل يشرع بتنفيذ سلسلة ورش عمل للتعليم عن بعد لتوعية الشباب بالتشغيل الذاتي

خالد يدعو للبدء بتطبيق قرارات الإجماع الوطني بفك الارتباط مع دولة الاحتلال

خالد يدعو للبدء بتطبيق قرارات الإجماع الوطني بفك الارتباط مع دولة الاحتلال

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعمد التنغيص على الأسرى في رمضان

أسرى فلسطين: الاحتلال يتعمد التنغيص على الأسرى في رمضان

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (197) فلسطينياً خلال أبريل 2020

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (197) فلسطينياً خلال أبريل 2020

إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب طولكرم

&#34;ذكور جنين الأساسية&#34; تحصل على اعتراف منظمة (مايكروسوفت) للمدارس القيادية

"ذكور جنين الأساسية" تحصل على اعتراف منظمة (مايكروسوفت) للمدارس القيادية

الجهاد تُعزي حماس بوفاة القيادي الكرد

الجهاد تُعزي حماس بوفاة القيادي الكرد

منوعات

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

نيللي كريم تتحول إلى شيخة خليجيّة وتثير إعجاب الجمهور

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل سرقة محمد وزيري لها ويُوجه له رسالة

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: &#34;مصيبة سودة&#34;

ريهام عبدالغفور عن رامز جلال: "مصيبة سودة"

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

شاهد أغرب ما فعلته هيفاء وهبي خلال الحجر الصحي

شاهد أغرب ما فعلته هيفاء وهبي خلال الحجر الصحي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

وفاة أشهر سحرة القرن الـ20

وفاة أشهر سحرة القرن الـ20

فيديو تعذيب قطة صغيرة يثير غضب هنيدي وياسمين صبري

فيديو تعذيب قطة صغيرة يثير غضب هنيدي وياسمين صبري

محمد رمضان ينشر صورته مع ملك المغرب و يوجه له رسالة

محمد رمضان ينشر صورته مع ملك المغرب و يوجه له رسالة

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

عربي

الكاظمي يشكر إيران على مساعدتها في الحرب ضد (تنظيم الدولة)

الكاظمي يشكر إيران على مساعدتها في الحرب ضد (تنظيم الدولة)

الكويت تفرض حظرا شاملا للتجول وتأمل عودة الحياة تدريجيا بعده

الكويت تفرض حظرا شاملا للتجول وتأمل عودة الحياة تدريجيا بعده

وزير الصحة اللبناني يسخر من مساعدة أمريكا لبلاده في مكافحة (كورونا)

وزير الصحة اللبناني يسخر من مساعدة أمريكا لبلاده في مكافحة (كورونا)

مصر..النائب السيد: أؤيد خصم نسبة 1٪ من مرتبات جميع العاملين بالدولة بشروط

مصر..النائب السيد: أؤيد خصم نسبة 1٪ من مرتبات جميع العاملين بالدولة بشروط