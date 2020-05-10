رئيس أمريكي سابق يعتبر إدارة ترامب لوباء (كورونا) "كارثة فوضوية بشكل كامل"





ودعا أوباما بحسب (فرانس 24) إلى الانخراط في حملة نائبه السابق، ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، لمواجهة ترامب في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر الرئاسية.



وجاء هذا الانتقاد اللاذع، مساء الجمعة، خلال مكالمة هاتفية، استمرت نصف ساعة بين أوباما وأعضاء سابقين في إدارته، حصل موقع (ياهو نيوز) على تسجيل لها.



واستحضر أوباما الأزمة الصحية، عند الحديث عن ضرورة اختيار مسؤولين جيدين، ودعا إلى الانخراط في حملة جو بايدن، نائبه السابق، ومرشح الحزب الديمقراطي، لمواجهة ترامب في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر الرئاسية.



وقال الرئيس السابق: إن "الانتخابات القادمة، مهمة جداً على جميع المستويات، لأننا لن نواجه فقط شخصاً أو حزباً سياسياً"، معتبراً أن الخصم الحقيقي هو "النزعات طويلة الأمد" على غرار "الأنانية والقبلية والانقسام والنظر للآخرين كأعداء" التي يخشى أن تصبح من سمات "الحياة الأمريكية".



وقال أوباما: إن أثرياء جمهوريين، "رفضوا التحذيرات" حول

مخاطر الجائحة.

رام الله - دنيا الوطننقلت وسائل إعلام أمريكية، السبت عن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما 2009-2017 قوله: إن إدارة خلفه دونالد ترامب لفيروس (كورونا) "كارثة فوضوية بشكل كامل".