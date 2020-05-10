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دولي

رئيس يُخفّض راتبه ورواتب مسؤولين إلى النصف بسبب (كورونا)

رئيس يُخفّض راتبه ورواتب مسؤولين إلى النصف بسبب (كورونا)
الرئيس لينين مورينو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة الإكوادورية، السبت، أن الرئيس لينين مورينو، خفّض راتبه ورواتب أعضاء الحكومة إلى النصف بسبب الأزمة التي سببها فيروس (كورونا) المستجد.

وقالت الرئاسة، وفق ما نقلته (سكاي نيوز) عربية، إنه تقرر بموجب مرسوم أن "تخفض بنسبة 50% رواتب رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية، والوزراء، ونواب الوزراء".

وأوضحت، أن "انخفاض عائدات الدولة نتيجة لأزمة (كوفيد- 19) كان له آثار سلبية على اقتصاد البلاد، ولهذا السبب فإن من الضروري خفض رواتب المسؤولين".

وكان مورينو، أعلن في 12 نيسان/ أبريل على (تويتر) عزمه خفض راتبه ورواتب كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين، ودخل الإجراء حيّز التنفيذ رسمياً بعد توقيعه في 8 أيار/ مايو.

وفي السابق، كان الراتب الشهري للرئيس، يتجاوز ما يعادل الخمسة آلاف دولار، بينما كان نائب الرئيس يتقاضى 4800 دولار والوزراء 4400 ونواب الوزراء 4200 دولار، علماً أن الحد الأدنى للأجور في الإكوادور يبلغ 400 دولار.

وهذه التخفيضات المُعلن عنها على أعلى مستوى في الدولة، يجب أن تؤدي إلى مراجعة عامة للأجور في القطاع العام، لأن هناك قانوناً في الإكوادور، ينص على أنه لا يمكن لأي موظف الحصول على أجر شهري أعلى من راتب رئيس البلاد.

واستناداً إلى أحدث حصيلة، سجلت الإكوادور 29071 إصابة بـ (كوفيد- 19)، بينها 1717 وفاة مؤكدة، كما سجلت السلطات أكثر من 1912 حالة وفاة، يشتبه بارتباطها بالفيروس.

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