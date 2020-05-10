عودة رياض الأطفال للعمل بشكل تدريجي في القدس





وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أنه تم افتتاح 630 روضة أطفال في القدس، وجرى تقسيم كل فصل إلى مجموعتين في كل واحدة 17 طفلاً.





وأوضحت، أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء، سيحصل الأطفال على يوم دراسي كامل في جميع أنحاء المدينة.





وقال رئيس بلدية القدس، موشي ليون "ببطء وبالتأكيد سنعيد نظام التعليم إلى العمل الكامل، وعودة النظام التعليمي، هو الجزء الأول من عودة الاقتصاد".

رام الله - دنيا الوطنعادت اليوم الأحد، رياض الأطفال للعمل من جديد في القدس، بعد إغلاق لأكثر من شهر ونصف جراء أزمة (كورونا).