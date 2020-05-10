زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة، تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل شمال مدينة غزة، دون وقوع إصابات.



وقالت لجنة توثيق الانتهاكات بحق الصيادين، إن زوارق الاحتلال، فتحت نيران رشاشاتها، تجاه مراكب الصيادين شمال غزة، وقامت بسرقة قارب وتمزيق شباك قاربين آخرين.