مصر..النائب السيد: أؤيد خصم نسبة 1٪ من مرتبات جميع العاملين بالدولة بشروط

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رام الله - دنيا الوطن

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري: إنه يؤيد مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة، والذي من شأنه خصم نسبة 1٪ من مرتبات جميع العاملين بالدولة، وذلك في إطار المواجهة الشاملة لانتشار فيروس (كورونا)، ولكن بشروط معينة.



وأشار السيد في بيان صحفي له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنه يشترط للموافقة على مشروع قانون الحكومة ألا يتم خصم نسبة الـ1 % من موظفي الدرجة الثانية فما دونهم، خاصة وأن

مرتباتهم ضعيفة، كما أن الخصم سيكون على شامل المرتب بما يعني خصم حوالى 30 جنيهاً من الموظف الذي يحصل على 2300 جنيه على سبيل المثال.



وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بأن تخصم نسبة الـ 1% من موظفي الدرجة الأولى مثل المدير العام، على أن يخصم اعتباراً من 1 تموز/ يوليو، خاصة، وأنه ستكون هناك زيادة شهر تموز/ يوليو حتى لا يشعر بالخصم.



كما ناشد المواطنين بمساندة الدولة من خلال التبرع لدعم البلد في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها، بسبب فيروس (كورونا)، خاصة بعد ما طلبت الحكومة قرضاً من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها، مشيراً إلى أن السعودية، خصمت 40% من مرتبات العاملين في القطاع الخاص.



كما أوضح، أن الحكومة تكبدت أموالاً طائلة في سبيل مواجهة فيروس (كورونا) من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، وبالتالي يجب أن يكون هناك دور على الشعب لمساندة الدولة في الظروف الحالية.