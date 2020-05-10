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دولي

(كابينت) ناقش هجمات السايبر المنسوبة لإيران

(كابينت) ناقش هجمات السايبر المنسوبة لإيران
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ناقش المجلس الوزاري المصغر (كابينت) في جلسته الأخيرة يوم الخميس الماضي، هجمات السايبر، التي نفذتها إيران ضد مواقع مدنية إسرائيلية، قبل حوالي أسبوعين.

وكشفت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن (كابينت) انعقد لبحث الهجمات السيبرانية، التي استهدفت قبل حوالي أسبوعين، مواقع البنية التحتية للمياه في إسرائيل.

ولفتت القناة، إلى أن صحيفة (يديعوت أحرونوت) نسبت هذه الهجمات السيبرانية إلى إيران، في الوقت الذي لم تحدد فيه  المنظومة الأمنية الإسرائيلية، الجهة التي نفذت الهجوم.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الاجتماع عقد في ظل حالة من السرية، وتم الطلب من الوزراء الأعضاء بـ (كابينت)، بالتوقيع على تعهدات تلزمهم بالحفاظ على سرية الجلسة.

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