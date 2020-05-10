شؤون فلسطينية

غزة: 7 حوادث سير نتج عنها إصابة واحدة خلال 24 ساعة

غزة: 7 حوادث سير نتج عنها إصابة واحدة خلال 24 ساعة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دائرة المرور، أن الحركة المرورية الطرق لهذا الصباح الاحد، اعتيادية منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسية ، تنشط الحركة في ساعات المساء. 

وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 7 حوادث سير نتج عنها إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق. 

وأوضحت المرور بأن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي. 

نوهت المرور لقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر.

وختم: في حال وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لإنسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية. 

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