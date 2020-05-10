غزة: 7 حوادث سير نتج عنها إصابة واحدة خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دائرة المرور، أن الحركة المرورية الطرق لهذا الصباح الاحد، اعتيادية منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسية ، تنشط الحركة في ساعات المساء.
وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 7 حوادث سير نتج عنها إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
أكدت دائرة المرور، أن الحركة المرورية الطرق لهذا الصباح الاحد، اعتيادية منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسية ، تنشط الحركة في ساعات المساء.
وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 7 حوادث سير نتج عنها إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
وأوضحت المرور بأن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
نوهت المرور لقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر.
وختم: في حال وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لإنسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.
نوهت المرور لقائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر.
وختم: في حال وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لإنسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.
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