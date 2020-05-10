العربية الفلسطينية: ضم الضفة الغربية ينذر بتفجر الوضع في الأراضي الفلسطينية

و بين أن الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن مستغلا انشغال العالم كله بجائحة كورونا من أجل الضم،و تسريع وتيرة الاستيطان، منددا بانحياز أميركا الكامل للاحتلال، و ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الشرعية الدولية التي تناصر القضية الفلسطينية، مرحبا بتقرير لمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بإعلانها الأراضي الفلسطينية تشمل الضفة الغربية ، قطاع غزة،و القدس الشرقية،موضحا أن هذا يقف حجر عثرة أمام قرار الضم الإسرائيلي للضفة والأغوار.

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية أن في حال ضمت إسرائيلمستعمرات الضفة الغربية ،و الأغوار فإن ذلك يدق ناقوس الخطر في عملية التسوية مع الإسرائيليين على أساس الشرعية الدولية،مؤكدة أنه ينذر بتفجر الأوضاع في فلسطين.اوضح محمد أبو عريبان، أمين سر المحافظة الوسطى ، أن إسرائيل أخذت الضوء الأخضر من أميركا لضم الضفة الغربية، متجاهلة الأخيرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهوإقامة دولته المستقلة، و عاصمتها القدس الشريف، مؤكدا أن هذا يقوض فرص عملية السلام على أساس القرارات الشرعية الدولية.و دعا أبو عريبان القيادة الفلسطينية الشرعية إلى تقييم الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وإلغائها في حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية.