الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الأربعاء

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق، وباردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



وأوضحت الدائرة ان الجو يكون يوم غد الإثنين معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق نهاراً، وفي ساعات الليل يكون الجو باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وأشارت إلى ان الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية وحاراً في بقية المناطق نهارا وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما الأربعاء، فيكون الجو حارا فوق معظم المناطق نهارا وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء من خطر، التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة خلال ساعات الذروة.