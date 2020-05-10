بعمر 100 عام.. وفاة آخر أميرات الأسرة الملكية العراقية

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رام الله - دنيا الوطن

توفيت الأميرة بديعة بنت الملك علي ملك الحجاز، وزوجة الشريف حسين ابن الأمير علي أمير مكة، وشقيقة الوصي على عرش العراق الأمير عبد الإله ابن الملك علي، ووالدة السياسي العراقي الشريف علي بن الحسين، وآخر أميرات الأسرة الملكية الهاشمية العراقية، وذلك بعد ظهر أمس السبت.



وقالت الأسرة في بيان صدر عنها: "انتقلت إلى الله الأميرة المرحومة بديعة ابنة الملك علي في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز الـ100 عام"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



والأميرة بديعة هي ابنة الملك علي بن الحسين آخر ملوك المملكة الهاشمية، وحفيدة الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى، وابنة أخ الملك فيصل الأول، أول ملوك العراق، وابنة أخ الملك عبد الله الأول، ملك ومؤسس المملكة الأردنية الهاشمية، وشقيقة الملكة عالية زوجة الملك غازي ثاني ملوك العراق، وشقيقة الأمير عبد الإله الذي كان وصيا على عرش الملك فيصل الثاني، وهي والدة الشريف علي بن الحسين بن علي بن عبد الله، المطالب بإعادة الحكم الملكي في العراق.