الصحة المصرية: حجزنا دفعة أولى من دواء (ريمديسيفير) الأمريكي الخاص بكورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، أن مصر حجزت دفعة أولى من دواء (ريمديسيفير)، الذي تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لكورونا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



يذكر أن وزارة الصحة الأمريكية سمحت لوزارات الصحة في الولايات باستخدام عقار (ريمديسيفير) وهو من إنتاج "جلياد ساينسيز"، في علاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وتعهدت الشركة بتوفير زهاء 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة في الولايات المتحدة وقالت الوزارة إنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات.



وأظهر العقار نتائج واعدة في مساعدة المصابين بكورونا وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار، ما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.



وأظهرت البيانات أن العقار يساعد المرضى على التعافي في فترات أقل مقارنة مع عقاقير أخرى.