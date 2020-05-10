إيران تزود مقاتلات الحرس الثوري بصواريخ (جو - أرض) جديدة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا لمقاتلات (سوخوي 22)، تم تجهيزها بصواريخ (جو- أرض) جديدة، وذلك خلال زيارة المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي لمعرض الفضاء الجوي التابع للحرس الثوري.



وحسب وكالة (أنباء فارس)، فقد نشر مقطع فيديو بمناسبة ذكرى زيارة خامنئي لمعرض إنجازات سلاح الجو التابع للحرس الثوري في أيار/ مايو 2014، إذ ظهرت في المقطع الحديث صور لمقاتلات (سوخوي 22)، المجهزة بصواريخ (جو-أرض) من طراز حديث.



ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل حول الصواريخ، ولكن يبدو أنها نسخة متقدمة من صاروخ (فجر 4) الموجه.



و(فجر 4")، أحد الصواريخ من عيار 333 مم، التي تم تطويرها ضمن مجموعة الصواريخ الموجهة، مع إضافة مجنحات التوجيه في طرازي (فجر 4) و(فجر 4 سي إل).