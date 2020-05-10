الصحة التركية: تسجيل 1546 اصابة بكورونا و50 حالة وفاة جديدة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت تركيا، أمس السبت، عن تسجيل 1546 إصابة و50 وفاة جديدة بعدوى كورونا، بتراجع جديد لمعدل الإصابات اليومية، في حين شهد معدل الوفيات زيادة طفيفة.



وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على (تويتر)، أن إجمالي الإصابات بلغ 137115 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



أما وفيات السبت، فبلغت 50 حالة بعد أن كانت 48 حالة أول أمس الجمعة، وارتفعت بذلك الحصيلة إلى 3739.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 89480 شخصا، بعد تماثل 3084 مريضا للشفاء، مقابل 3412 حالة شفاء سجلت أمس.



ولفتت الصحة التركية إلى استمرار انخفاض عدد المصابين ومرضى كورونا في وحدات العناية المركزة، فيما رصدت أمس 1848 إصابة جديدة بكورونا.