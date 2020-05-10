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اليابان: تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية مايو بسبب كورونا

اليابان: تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية مايو بسبب كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة اليابانية تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 أيار/ مايو، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء، شينزو آبي، قال قبل أيام: "إن عدد الإصابات بالفيروس لم ينخفض بما فيه الكفاية، وأن هناك حاجة إلى شهر آخر تقريبا لتقليل الضغط على المنظومة الطبية في البلاد".

وذكرت قناة (أساهي) التلفزيونية، أن طوكيو سجلت 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، وهو عدد يقل بثلاث حالات عن اليوم السابق.

وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي يقل فيه عدد الحالات الجديدة عن مئة، فيما الأعداد الأخيرة التي نسبتها القناة لمصادر لم تحددها، تشير إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية بلغ 4846 حالة.

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