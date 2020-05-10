الاردن يتخذ قراراً خاصاً بالسائقين القادمين من السعودية

أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمجد العضايلة، وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمس السبت، أنه لن يتم السماح بدخول أي سائق من السعودية دون حجره.



وأشار العضايلة، في تصريحات مع قناة (المملكة)، إلى أن المشاكل اللوجستية بمنفذ العمري تمثلت بعدم إرسال الكرفانات واليوم تم حل المشكلة وإرسال جزء منها للمعبر.



وقال: "إن الأردن قادر على الوصول إلى صفر إصابات مجددا، وما حدث الأيام الماضية كان خللا ونعمل على معالجته".



وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني: "لولا تسجيل حالة المفرق لكان القرار برفع الحظر فترة العيد"، لافتا إلى أن عودة القطاع العام كانت خطوة ضرورية عقب عودة القطاع الخاص.



وقال الوزير: "سنتابع الوضع خلال الأيام القادمة لاتخاذ قرارات بشأن فترة العيد".