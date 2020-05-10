وفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد الكرد





يشار إلى أن الكرد تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة العاشرة.





كما تولى الكرد منصب رئيس جمعية "الصلاح" الخيرية الإسلامية، ويعد أحد أعمدة العمل الخيري في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (الأقصى) الفضائية التابعة لحركة حماس: إن عضو المكتب السياسي في الحركة بقطاع غزة أحمد الكرد "أبو أسامة"، توفي مساء السبت.