وفاة عضو المكتب السياسي لحركة حماس أحمد الكرد
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (الأقصى) الفضائية التابعة لحركة حماس: إن عضو المكتب السياسي في الحركة بقطاع غزة أحمد الكرد "أبو أسامة"، توفي مساء السبت.
قالت قناة (الأقصى) الفضائية التابعة لحركة حماس: إن عضو المكتب السياسي في الحركة بقطاع غزة أحمد الكرد "أبو أسامة"، توفي مساء السبت.
يشار إلى أن الكرد تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة العاشرة.
كما تولى الكرد منصب رئيس جمعية "الصلاح" الخيرية الإسلامية، ويعد أحد أعمدة العمل الخيري في فلسطين.
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