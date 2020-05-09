دولي

تطورات (كورونا).. أرقام جديدة "مبشرة" في إيطاليا وفرنسا

تطورات (كورونا).. أرقام جديدة "مبشرة" في إيطاليا وفرنسا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ظهرت أرقام جديدة في كل من فرنسا وإيطاليا، تشكل بارقة أمل في أن الفيروس قد ينحسر شيئا فشيئاً، مما يمهد إلى عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأعلنت إيطاليا، أن عدداً قياسياً يصل إلى 4008 أشخاص غادروا المستشفيات، الجمعة، بعدما جاءت نتائج اختبارهم سلبية لـ (كوفيد -19)، مع استمرار البلاد في إعادة الفتح الحذر بعد شهرين من الإغلاق الكامل، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وجاءت نتائج 1083 آخرين إيجابية، نصفهم في لومباردي الأشد تضرراً، مما يصل بالحصيلة الرسمية لحالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا إلى 218268 حالة، وقال مسؤولون إن العدد الحقيقي ربما يكون 10 أضعاف هذا العدد.

كذلك توفي 194 شخصاً بسبب (كورونا)، في أدنى مستوى يومي خلال الأسابيع الأخيرة، ويبلغ إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد 30395.

وغادر أيضاً 134 شخصاً وحدات الرعاية المركزة، ليبلغ العدد الإجمالي لما يقرب من ألف شخص، كما أنه في ذروة التفشي كان ما يزيد على 4 آلاف شخص، يرقدون في وحدات العناية المركزة، واكتظت الوحدات في لومباردي بالمرضى.

فرنسا.. أدنى حصيلة وفيات يومية منذ مطلع أبريل

وفي فرنسا، أعلن مسؤولو وزارة الصحة، السبت، تسجيل 80 وفاة جديدة جراء فيروس (كورونا) المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة، في حصيلة هي الأدنى منذ مطلع نيسان/ أبريل.

وتراجعت أرقام المرضى في غرف العناية الفائقة أيضاً، حيث تم إدخال 38 مريضاً فقط إليها خلال الفترة نفسها.

وسجلت أربع وفيات فقط في المؤسسات الطبية- الاجتماعية لأشخاص مسنين، في تراجع هائل مقارنة مع الإحصاءات اليومية في الأسابيع الماضية، و76 في المستشفيات.

وبحسب الإدارة العامة للصحة، فانه لا يزال هناك 22 ألفاً و614 شخصاً في المستشفيات في فرنسا بسبب الفيروس، ودخلت 265 حالة جديدة منذ الجمعة.

ومنذ بدء انتشار الوباء، أدخل 95 ألفاً و829 شخصاً إلى المستشفيات بينهم 56 ألفاً و38 عادوا إلى منازلهم.

لكن الإدارة العامة للصحة، حذرت من أن "الوباء لا يزال ينتشر في العديد من مناطق البلاد" داعية إلى مواصلة الالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي، وبعض القيود مع بدء تخفيف العزل الاثنين.

أخبار ذات صلة

بواسطة خلايا الحبل السري.. إيران تشرع باستخدام علاج &#34;سحري&#34; لـ (كورونا)

بواسطة خلايا الحبل السري.. إيران تشرع باستخدام علاج "سحري" لـ (كورونا)

فرق الإغاثة الفرنسية تنقذ 16 مهاجراً كانوا متجهين إلى بريطانيا

فرق الإغاثة الفرنسية تنقذ 16 مهاجراً كانوا متجهين إلى بريطانيا

الصحة الأمريكية تسمح بتوزيع عقار &#34;ريمديسيفير&#34; لعلاج (كورونا)

الصحة الأمريكية تسمح بتوزيع عقار "ريمديسيفير" لعلاج (كورونا)

الصحة الإسبانية: تسجيل أدنى نسبة وفيات بفيروس (كورونا) منذ شهرين

الصحة الإسبانية: تسجيل أدنى نسبة وفيات بفيروس (كورونا) منذ شهرين

فرنسا تُمدد حالة الطوارئ الصحية وتُسجل انخفاضاً حاداً بعدد وفيات (كورونا)

فرنسا تُمدد حالة الطوارئ الصحية وتُسجل انخفاضاً حاداً بعدد وفيات (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لأكثر من 16 الف والوفيات 247

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لأكثر من 16 الف والوفيات 247

غانتس: الإسرائيليون يريدون حكومة بيني وبين نتنياهو

غانتس: الإسرائيليون يريدون حكومة بيني وبين نتنياهو

للمرة الأولى منذ 10 ‬مارس.. دولة أوروبية لا تُسجل إصابات بفيروس (كورونا)

للمرة الأولى منذ 10 ‬مارس.. دولة أوروبية لا تُسجل إصابات بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الشرطة تُوقف 29 شخصاً وتُغلق 52 محلاً مخالفاً للطوارئ برام الله

الشرطة تُوقف 29 شخصاً وتُغلق 52 محلاً مخالفاً للطوارئ برام الله

عضو لجنة طوارئ سلوان: نُحذر من قنبلة موقوتة من الإصابات بـ (كورونا) بالقدس

عضو لجنة طوارئ سلوان: نُحذر من قنبلة موقوتة من الإصابات بـ (كورونا) بالقدس

نائب محافظ القدس: الاحتلال يُطبق (صفقة القرن) في المدينة المقدسة

نائب محافظ القدس: الاحتلال يُطبق (صفقة القرن) في المدينة المقدسة

&#34;الخارجية&#34;: انخفاض ملحوظ بالإصابات بفيروس (كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم

"الخارجية": انخفاض ملحوظ بالإصابات بفيروس (كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم

الأتيرة: هناك مزيد من إجراءات التخفيف بمعظم القطاعات في محافظة نابلس

الأتيرة: هناك مزيد من إجراءات التخفيف بمعظم القطاعات في محافظة نابلس

وزير شؤون القدس: كل انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه جزءٌ من سياسة ممنهجة

وزير شؤون القدس: كل انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه جزءٌ من سياسة ممنهجة

ثوري فتح: سنتعامل مع قرار الاحتلال حول حسابات الأسرى بأنه قرار حرب

ثوري فتح: سنتعامل مع قرار الاحتلال حول حسابات الأسرى بأنه قرار حرب

مديرية التربية والتعليم شرق غزة تُحدد موعداً لتسجيل طلبة الصف الأول بالمدارس

مديرية التربية والتعليم شرق غزة تُحدد موعداً لتسجيل طلبة الصف الأول بالمدارس

منوعات

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور.. شاب عشريني يلعب في نادي الأهلي

وفاة أشهر سحرة القرن الـ20

وفاة أشهر سحرة القرن الـ20

فيديو تعذيب قطة صغيرة يثير غضب هنيدي وياسمين صبري

فيديو تعذيب قطة صغيرة يثير غضب هنيدي وياسمين صبري

محمد رمضان ينشر صورته مع ملك المغرب و يوجه له رسالة

محمد رمضان ينشر صورته مع ملك المغرب و يوجه له رسالة

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

زوج غادة عبدالرازق ينشر صورتها بملابس سوداء وفستان الزفاف.. والأخيرة تُعلق

زوج غادة عبدالرازق ينشر صورتها بملابس سوداء وفستان الزفاف.. والأخيرة تُعلق

ما حقيقة خطوبة قصي خولي ومصممة الأزياء السورية لوسي موسان؟

ما حقيقة خطوبة قصي خولي ومصممة الأزياء السورية لوسي موسان؟

إنجي علي: هذا ما فعله طليقي طارق العريان قبل زواجه من أصالة

إنجي علي: هذا ما فعله طليقي طارق العريان قبل زواجه من أصالة

أول صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري بعد شهر العسل

أول صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري بعد شهر العسل

طارق حامد ينهال بالضرب على رامز جلال.. ومكافأة غير متوقعة من مرتضى منصور

طارق حامد ينهال بالضرب على رامز جلال.. ومكافأة غير متوقعة من مرتضى منصور

عربي

الإمارات: معظم مصابي (كورونا) أصيبوا بالسلالة (B) من الفيروس

الإمارات: معظم مصابي (كورونا) أصيبوا بالسلالة (B) من الفيروس

الصحة العراقية: تسجيل 76 إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة العراقية: تسجيل 76 إصابة وثلاث وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

السيسي يُصدر قانوناً جديداً بشأن فيروس (كورونا)

السيسي يُصدر قانوناً جديداً بشأن فيروس (كورونا)

هزة أرضية بالسعودية وهيئة المساحة الجيولوجية تُصدر توضيحاً

هزة أرضية بالسعودية وهيئة المساحة الجيولوجية تُصدر توضيحاً